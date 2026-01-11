Італія

Але доведеться домовлятись про трансфер одразу.

Італійський атакувальний півзахисник Болоньї Джованні Фаббіан цієї зими опинився в полі зору кількох клубів як на внутрішній арені, так і закордоном.

Місцеві ЗМІ вказували на те, що з приводу 22-річного виконавця надійшла пропозиція від представників АПЛ, проте тривалий час конкретики з цього приводу не було.

Зрештою, стало відомо, що неназваним клубом був Борнмут, який запропонував 1 млн євро за оренду футболіста до кінця сезону, після чого хоче отримати опцію викупу за 15 млн євро.

Проте для закордонних колективів у "россоблу" ті самі вимоги, що й для італійських — гроші за гравця потрібні тут і зараз, а отже варіанти з орендою розглядатись не будуть.

Наразі жоден із претендентів подібні вимоги задовольняти не наважився.

У цьому сезоні на рахунку Фаббіана 19 матчів (905 хвилин) та один гол.