Але доведеться домовлятись про трансфер одразу.
Джованні Фаббіан, Getty Images
11 січня 2026, 09:00
Італійський атакувальний півзахисник Болоньї Джованні Фаббіан цієї зими опинився в полі зору кількох клубів як на внутрішній арені, так і закордоном.
Місцеві ЗМІ вказували на те, що з приводу 22-річного виконавця надійшла пропозиція від представників АПЛ, проте тривалий час конкретики з цього приводу не було.
Зрештою, стало відомо, що неназваним клубом був Борнмут, який запропонував 1 млн євро за оренду футболіста до кінця сезону, після чого хоче отримати опцію викупу за 15 млн євро.
Проте для закордонних колективів у "россоблу" ті самі вимоги, що й для італійських — гроші за гравця потрібні тут і зараз, а отже варіанти з орендою розглядатись не будуть.
Наразі жоден із претендентів подібні вимоги задовольняти не наважився.
У цьому сезоні на рахунку Фаббіана 19 матчів (905 хвилин) та один гол.