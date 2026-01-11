Італія

Гравець не має ігрового часу в Ромі.

Італійський атакувальний півзахисник Томмазо Бальданці в цьому сезоні повсякчас залишається поза межами стартового складу Роми, тож вирішив змінити робочу атмосферу вже взимку.

По 22-річного виконавця прийшла Фіорентина та запропонувала взяти його в оренду до завершення кампанії.

Також клуб із Флоренції долучить до угоди опцію викупу, яка стане обов’язковою у випадку дотримання певних умов.

За таких обставин для гравця вже готовий контракт до 2030 року.

На рахунку Бальданці 10 матчів (383 хвилини) та один гол у поточному сезоні.