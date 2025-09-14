Англія

Єгиптянин продовжує вражати.

В рамках четвертого туру АПЛ Ліверпуль на виїзді здобув надзвичайно важко перемогу на Бернлі (1:0) завдяки єдиному голу з пенальті Мохамеда Салаха в компенсований час.

За інформацією офіційного сайт АПЛ, 33-річний єгиптянин загалом забив в англійській першості 188 голів.

Таким чином, Салах вийшов на чисте 4-те місце за забитими голами в англійській Прем'єр-лізі, обійшовши Енді Коула. Третім йде Вейн Руні (208 голів), другим – Гаррі Кейн (213). Кращим бомбардиром в історії АПЛ є легендарний колишній нападник Блекберн Роверс та Ньюкасл Юнайтед Алан Ширер. У нього 260 забитих голів.

Цього сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль п'ять матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.