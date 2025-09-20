Англія

Важка доля австралійського фахівця в Англії.

Головний тренер Ноттінгем Форест Анге Постекоглу висловився про тиск в англійський Прем'єр-лізі. Цитує австралійського фахівця BBC.

"З моменту мого приходу в Прем'єр-лігу навколо мене панує негатив, тож я постійно перебуваю в такій атмосфері.

Це не стосується лише мене. Важливо, щоб ми виграли в суботу, але не для того, щоб полегшити тиск чи щось накшталт цього. Ми програли останні два матчі в Прем'єр-лізі, а в цьому чемпіонаті кожен матч є важким і важливим, тому не хочеться опинитися в ситуації, коли ти не виграв, бо тоді доводиться трохи наздоганяти суперника.

Ми маємо спробувати виправити ситуацію, заробити очки і почати рухатися вгору по турнірній таблиці", — сказав Постекоглу.

Наступний матч в АПЛ Ноттінгем Форест проведе на виїзді проти Бернлі. Зустріч заплановано на 20 вересня, о 17:00 за київським часом.