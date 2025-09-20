Англія

Португалець не збирається змінювати свої тактичні напрацювання.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився напередодні матчу п'ятого туру АПЛ з лондонським Челсі. Цитує португальського фахівця BBC.

"Рівень тиску в Манчестер Юнайтед вищий, ніж у будь-якому іншому клубі світу. Це нормально коли в тебе така велика історія.

Ми хочемо перемагати. Минулого сезону я сильно критикував нашу гру, але зараз ми діємо дуже добре – і в захисті, і в атаці. Нам просто не щастить в багатьох моментах.

Нам потрібно діяти агресивніше в фінальній третині, більш холоднокровно. В іншому, я думаю, ми прогресуємо і перебуваємо в кращій формі, ніж минулого року. Але нам потрібно перемагати. Ми програли Арсеналу та Манчестер Сіті. Поразки на початку чемпіонату, особливо після минулого сезону – це проблема.

Ми використали цей тиждень, щоб проаналізувати минулу гру, підготуватися до наступної і опрацювати різні варіанти. Ми граємо добре, поки не доходимо до карного майданчику суперника, нам треба бути безжальнішими. Те, що ми перші за кількістю ударів і Xg — це добре, але якщо не забивати і не вигравати, всі ці цифри нікому не потрібні. З іншого боку, як я говорив після дербі, ми могли уникнути всіх пропущених голів. Ми діємо занадто наївно.

Зміна тактичної схеми? Ні, ні і ще раз ні. Ніхто, навіть сам Папа римський, не змусить мене змінити її. Це моя справа. Це моя відповідальність. Це моє життя. І я не буду це змінювати", – сказав Аморім.

Матч між МЮ та Челсі відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.