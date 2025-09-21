Англія
21 вересня 2025, 20:34
Арсенал урятував нічию проти Манчестер Сіті в компенсований час
Хосеп Гвардіола спробував припаркувати автобус на Емірейтс, а той заглух.
Арсенал — Манчестер Сіті, Getty Images
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Манчестер Сіті 1:1
Голи: Мартінеллі, 90+3 — Голанд, 9
Арсенал: Рая — Тімбер (Мартінеллі, 80), Саліба, Габріел, Калафіорі — Меріно (Сака, 46), Субіменді (Москера, 90+8), Райс — Мадуеке (Езе, 46), Йокерес, Троссар (Нванері, 84).
Манчестер Сіті: Доннарумма — Хусанов (Нунеш, 46), Діаш, Гвардіол, О’Райлі (Стоунз, 87) — Сілва, Родрі, Рейндерс — Фоден (Аке, 67), Голанд (Гонсалес, 76), Доку (Савіо, 87).
Попередження: Тімбер — Сілва, Доннарумма