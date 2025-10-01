Англія

Клуби вели розмову про Жюля Кунде.

Манчестер Сіті цікавився можливістю покупки захисника Барселони Жюля Кунде, розповів спортивний директор каталонців Деку.

"Манчестер Сіті запитав, чи доступний Жюль Кунде на ринку, але ми відповіли, що ні. Не було ні офіційної пропозиції, ні перемовин", — цитує слова функціонера Mundo Deportivo.

У 2022 році Барселона купила Кунде у Севільї за 50 мільйонів євро. У поточному сезоні 26-річний француз провів вісім матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши асист.

Контракт Кунде з Барселоною діє до 2030 року. Експерти Transfermarkt оцінюють його вартість у 65 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Деку зустрівся з агентом футболіста Барселони.