Спортдир обговорив перспективи Дані Ольмо.

Футбольний функціонер Деку, нині спортивний директор каталонської Барселони, був помічений у компанії агента півзахисника Дані Ольмо, повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, сторони обговорили поточну форму хавбека та його майбутні перспективи в таборі "синьо-гранатових".

У цьому сезоні 27-річний Ольмо провів вісім матчів за Барселону, відзначившись одним голом і двома результативними передачами. Півзахисник приєднався до каталонського клубу минулого літа, а його контракт діє до червня 2030 року.

Ринкова вартість гравця, за оцінками, становить 60 мільйонів євро.

