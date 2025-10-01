Клуб сплатив величезні суми за звільнення наставників за останні роки.
Ерік тен Гаг, Getty Images
01 жовтня 2025, 15:20
Манчестер Юнайтед витратив 63 мільйони євро на компенсації своїм тренерам за останні роки, повідомляє The Athletic.
Хоча відхід сера Алекса Фергюсона не був звільненням, він призвів до витрат у 2,7 мільйона євро через розпуск тренерського штабу, непотрібного його наступнику Девіду Моєсу. Через 10 місяців Моєс пішов, що коштувало Юнайтед 5,6 мільйона фунтів.
Луї ван Гал протримався два роки, а його звільнення з помічниками обійшлося в 9,6 мільйона фунтів. Жозе Моурінью та його оточення отримали найбільшу виплату в історії клубу — 22,5 мільйона євро в 2018 році. Уле Гуннар Сульшер — 10,4 мільйона, Ерік тен Гаг — 11,9 мільйона.
Деяка невизначеність із розрахунками щодо Ральфа Рангніка, тому The Athletic не включили ці витрати до загальної суми в 63 мільйони.
Раніше повідомлялося, що Хаві готовий очолити Манчестер Юнайтед.