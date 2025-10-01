Англія

Клуб сплатив величезні суми за звільнення наставників за останні роки.

Манчестер Юнайтед витратив 63 мільйони євро на компенсації своїм тренерам за останні роки, повідомляє The Athletic.

Хоча відхід сера Алекса Фергюсона не був звільненням, він призвів до витрат у 2,7 мільйона євро через розпуск тренерського штабу, непотрібного його наступнику Девіду Моєсу. Через 10 місяців Моєс пішов, що коштувало Юнайтед 5,6 мільйона фунтів.

Луї ван Гал протримався два роки, а його звільнення з помічниками обійшлося в 9,6 мільйона фунтів. Жозе Моурінью та його оточення отримали найбільшу виплату в історії клубу — 22,5 мільйона євро в 2018 році. Уле Гуннар Сульшер — 10,4 мільйона, Ерік тен Гаг — 11,9 мільйона.

Деяка невизначеність із розрахунками щодо Ральфа Рангніка, тому The Athletic не включили ці витрати до загальної суми в 63 мільйони.

