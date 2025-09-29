Англія

Наразі португальцю повністю довіряють.

Манчестер Юнайтед в рамках шостого туру АПЛ на виїзді програв Бренфорду (1:3), що відразу породило багато чуток щодо звільнення головного тренера команди Рубена Аморіма.

За інформацією BBC, співвласник МЮ сер Джим Реткліфф вважає, що роботу португальського фахівця слід оцінювати після завершення поточного сезону, наголосивши, що в клубі задоволені напрямком, в якому рухається команда.

Зазначається, що інші представники манкуніанського клубу також спростовували чутки про пошук нового наставника, наголосивши, що на даний момент питання зміни головного тренера не розглядається.

Наразі Манчестер Юнайтед посідає 14 місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши сім очок після шести зіграних турів.