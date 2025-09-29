Англія

Іспанець опиниться на Олд Траффорд?

Колишній головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес може очолити Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 45-річний іспанський фахівець уважно слідкує за ситуацією навколо манкуніанського клубу та готовий в будь-який момент очолити "червоних дияволів".

Зазначається, що відсутність єврокубків у МЮ взагалі не турбує іспанського ентренадора, який на чолі Барселони свого часу вигравав Ла Лігу та Суперкубок Іспанії.

Наразі Хаві знаходиться без роботи. Останнім клубом іспанського фахівця була Барселона, яку він залишив після сезону-2023/24.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не збирається звільняти Аморіма.