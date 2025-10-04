Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Ліверпуль.

Лондонський Челсі та Ліверпуль зіграють у сьомому турі англійської Прем'єр-ліги на Стемфорд Бридж.

Енцо Мареска, після перемоги над лісабонською Бенфікою в Лізі чемпіонів УЄФА (2:1), залучив до стартового складу Ачімпонга в центрі оборони, тоді як Джеймс гратиме в опорній зоні, а Гарначо розташується ліворуч в атаці.

Арне Слот, на тлі поразки від турецького Галатасараю (0:1), використав із перших хвилин Мамардашвілі в рамці воріт, тоді як Бредлі гратиме праворуч у захисті, Мак Аллістер розташується в опорній зоні, а Салах та Ісак долучаться до атаки.

Челсі: Санчес — Гюсто, Ачімпонг, Бадьяшиль, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Нету, Е. Фернандес, Гарначо — Жуан Педро.

Запасні: Йоргенсен, Слоніна, Байно-Гіттенс, Гато, Гую, Буонанотте, Естеван, Лавія, Еменало.



Ліверпуль: Мамардашвілі — Бредлі, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Гакпо — Ісак.

Запасні: Вудмен, Гомес, Ендо, Вірц, К’єза, Джонс, Екітіке, Робертсон, Фрімпонг.



Гра Челсі — Ліверпуль почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.