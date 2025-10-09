Англія

Наставник збірної Англії вважає, що Гаррі Кейн заслуговував вищого місця у рейтингу найкращих гравців світу.

Тренер збірної Англії Томас Тухель висловився щодо результатів голосування за Золотий м’яч, у якому форвард Баварії Гаррі Кейн посів лише 13-те місце. Головну нагороду цього року здобув нападник ПСЖ Усман Дембеле.

Фахівець зізнався, що не надто цікавиться індивідуальними нагородами, проте переконаний — Кейн заслуговував на більше визнання.

"Слухай, я не в курсі, коли проходить Золотий м’яч і хто там яке місце займає. Я остання людина, яка стежить за цим. Мені не надто подобаються індивідуальні нагороди у командних видах спорту", — сказав Тухель у коментарі Bayern & Germany.

Водночас наставник підкреслив цінність Кейна для команди:

"Харрі — справжній командний гравець, він вирізняється своїми діями. Він точно мав зайняти місце вище тринадцятого".

Нагадаємо, Кейн ризикує пропустити гру з Уельсом після ушкодження.