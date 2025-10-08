Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

У капітана Англії — забій щиколотки. Медичний штаб визначатиме готовність до матчу найближчим часом.

Нападник Баварії та капітан збірної Англії Гаррі Кейн ризикує не зіграти у найближчому товариському матчі проти Уельсу, який відбудеться 9 жовтня. Про це повідомляє Sky Sports.

32-річний форвард пропустив сьогоднішнє тренування через забій щиколотки. Пошкодження класифікується як несерйозне, однак його участь у грі перебуває під питанням — штаб, ймовірно, не ризикуватиме здоров'ям лідера у контрольному поєдинку.

Нагадаємо, Кейн — найкращий бомбардир в історії збірної Англії. На його рахунку 74 голи у 109 матчах за національну команду.

Англія наразі очолює групу K у відборі на ЧС-2026, маючи 15 очок після 5 турів.

Після товариського матчу з Уельсом (9 жовтня, 21:45 за Києвом) команда Томаса Тухеля вирушить до Латвії, де 14 жовтня проведе офіційний матч.