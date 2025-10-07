Німеччина

Форвард Баварії зосереджений на нинішньому сезоні.

Центрфорвард мюнхенської Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн висловився про можливе повернення на туманний Альбіон.

"АПЛ? Я поки не можу нічого сказати. Наразі наша команда показує фантастичну гру. Тому всі мої думки тільки про це.

Але в кар’єрі бувають різні часи, і все врешті стає на свої місця", — цитує слова англійського бомбардира ESPN.

Нагадуємо, що до переходу до Баварії 32-річний нападник довгий час захищав кольори лондонського Тоттенгема. Чинний трудовий договір Кейна з німецьким топ-клубом спливає влітку 2027 року.