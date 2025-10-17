Англія

Побоювання щодо дев'ятимісячної відсутності нападника не підтвердилися, але його участь у Кубку африканських націй залишається під питанням.

Нападник Ньюкасла Йоан Вісса, який перейшов до клубу за 55 мільйонів фунтів, уникнув серйозної травми, якої побоювались лікарі. Гравець травмував коліно у розташуванні збірної ДР Конго, ще до того, як встиг провести перше тренування з новою командою.

​Початкові прогнози були невтішними – підозра на розрив хрестоподібних зв'язок та дев'ять місяців поза грою. Однак, поглиблене обстеження показало менш серйозне пошкодження, яке не потребує хірургічного втручання. Хоча відновлення проходить повільніше, ніж очікувалося, існує ймовірність, що Вісса зможе повернутися на поле в матчі проти свого колишнього клубу Брентфорда.

Керівництво Ньюкасла з обережністю ставиться до процесу реабілітації, щоб забезпечити довгострокову готовність гравця. Під питанням залишається і участь Вісси в Кубку африканських націй, що стартує в грудні. Легенда клубу Алан Ширер вже публічно закликав нападника пропустити турнір, щоб продемонструвати лояльність до клубу, який вклав у нього значні кошти.

​Поки Вісса відновлюється, інший новачок сорок, нападник Нік Вольтемаде, демонструє чудову форму, що допомагає команді компенсувати відсутність дорогого форварда.