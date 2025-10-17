Англія

Клуб готовий розглянути пропозиції після завершення сезону.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр, ймовірно, залишить клуб після завершення сезону. Контракт 32-річного гравця спливає наприкінці червня 2026 року, але його можуть подовжити.

Проте, за інформацією інсайдера Бена Джейкобса, відхід досвідченого англійця не варто виключати, навіть за умови підписання нової угоди.

"У інтересах Манчестер Юнайтед подовжити контракт із Магуайром — його цінують як гравця ротації. Однак, якщо влітку надійде хороша пропозиція, я не думаю, що клуб буде проти продажу", — зазначив авторитетний журналіст.

Ціна Гаррі Магуайра на Transfermarkt становить 13 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Магвайр хоче залишитися в Манчестер Юнайтед, але є нюанс.