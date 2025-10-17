Іспанія

Англієць прагне досягти піку своєї кар’єри.

Футболіст Барселони Маркус Рашфорд поділився думками про свої перспективи напередодні 28-го дня народження, який відбудеться за два тижні. За словами вінгера, він ще не досяг вершини своїх можливостей.

"Є лише два варіанти: або здатися, або викластися на повну, щоб досягти мети. Я знаю, що не зупинюся в спробах вийти на максимальний рівень. Ніколи не припинятиму працювати над собою, що б не сталося", — цитує вихованця Манчестер Юнайтед The Touchline.

Барселона орендувала Рашфорда у "червоних дияволів" до кінця сезону з опцією викупу. У складі каталонців 27-річний англієць провів десять матчів, забив три голи та віддав п’ять результативних передач.

Наступний матч Барселони проти Жирони відбудеться 18 жовтня, де Рашфорд сподівається продовжити свій прогрес.