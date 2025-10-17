Англія

Клуб планує підсилення воротарської лінії та флангів оборони.

Манчестер Юнайтед уже запланував низку підписань на наступний рік. В зимове трансферне вікно, яке відкриється в січні, "червоні дияволи" можуть запросити ще одного воротаря, вважає відомий журналіст Бен Джейкобс.

Крім того, пріоритетом для клубу залишається посилення флангів оборони.

"Я буду здивований, якщо в найближчі два трансферні вікна в Манчестер Юнайтед не з’явиться новий крайній захисник", — заявив інсайдер.

Команда Рубена Аморима посідає десяте місце в турнірній таблиці Прем’єр-ліги після семи турів. У неділю мерсисайдці зіграють проти Ліверпуля на Энфилді.