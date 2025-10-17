Англія

Легендарний французький футболіст розглядається як частина потенційної угоди з продажу клубу, що викликало значний ажіотаж серед уболівальників.

Легенда Манчестер Юнайтед Ерік Кантона може тріумфально повернутися на Олд Траффорд у новій ролі. За інформацією Goal, ім'я француза фігурує в планах потенційних покупців клубу, які готують неймовірну пропозицію у розмірі 5 мільярдів фунтів стерлінгів.

​Повідомляється, що група інвесторів, зацікавлена у викупі Манчестер Юнайтед у нинішніх власників, родини Глейзерів, бачить Кантона в ролі посла клубу. Хоча консорціум ще не зробив офіційної заяви про свої наміри, чутки про можливе повернення Короля Еріка вже викликали хвилю ентузіазму серед фанатів червоних дияволів.

Кантона, який завоював чотири чемпіонські титули з Юнайтед у 1990-х, залишається однією з найулюбленіших і найхаризматичніших постатей в історії клубу. Його можлива участь у майбутньому команди розглядається як крок до повернення клубу до його славетних традицій.