Англія

Клуб розглядає голкіпера Барселони як короткострокове рішення.

Лондонський Челсі активно шукає нового воротаря, повідомляє TEAMtalk.

"Сині" можуть взяти в оренду голкіпера Барселони Марка-Андре тер Штегена. Це тимчасовий план, адже влітку Челсі планує підписати Майка Меньяна з Мілана безкоштовно, якщо той не подовжить контракт.

Раніше повідомлялося, що Барселона готова відпустити тер Штегена в січні.

У цьому сезоні він не зіграв жодного матчу через травму. Меньян провів вісім матчів, пропустив чотири голи та п’ять разів зіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Челсі може випередити Реал у боротьбі за Упамекано.