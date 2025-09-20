Іспанія

Французький талант може залишити Реал вже найближчим часом.

Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга опинився у сфері інтересів одразу кількох англійських грандів. За інформацією джерел, 22-річного француза уважно моніторять Челсі, Манчестер Юнайтед та Ньюкасл, які планують посилення центру поля у найближчі трансферні вікна.

"Вершкові", попри довгостроковий контракт Камавінги, який діє до кінця червня 2029 року, не відкидають можливості продажу. Відомо, що мадридці вже встановили орієнтовну вартість — 70 мільйонів євро, тоді як ринкова ціна футболіста, за даними Transfermarkt, становить 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, Камавінга приєднався до Реала у 2021 році з Ренна. Протягом цього часу гравець збірної Франції зіграв 180 ігор за "королівський" клуб: чотири голи та 10 результативних передач.