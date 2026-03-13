Ліга Європи

18-річний нападник зазнав ушкодження вже через хвилину після виходу на заміну у матчі із Сельтою.

До цього четверга кар'єра молодого Ремі Імбера розвивалася як у найкращих спортивних драмах. Після дебюту за Олімпік Ліон 18 січня у матчі проти Бреста (2:1), юнак швидко заявив про себе: забив свій перший гол у Лізі Європи проти ПАОКа (4:2), додав до свого активу ще два м'ячі та лише цього вівторка підписав свій перший професійний контракт.

Але сувора реальність наздогнала уродженця Лотарингії під час виїзного поєдинку у Віго проти місцевої Сельти (1:1). Імбер з'явився на полі на 67-й хвилині, замінивши Ніколаса Тальяфіко. Проте вже за хвилину, під час першого ж ігрового епізоду, нападник іспанців Пабло Дюран невдало приземлив на праву щиколотку юного француза.

Незважаючи на допомогу медичного персоналу та спроби розходитися, Імбер був змушений залишити поле, помітно накульгуючи. Вже на 70-й хвилині його замінив Адам Карабек. Головний тренер Ліона Паулу Фонсека не приховував свого песимізму на післяматчевій пресконференції:

"Я розмовляв з лікарем і Ремі. Ми вважаємо, що це недобре... Але ми почекаємо на результати детальних аналізів, які він пройде після повернення до Ліона", — заявив тренер.

Через щільний березневий графік Ліона очікувалося, що Імбер міг вийти у стартовому складі на найближчий матч чемпіонату проти Гавра. Однак тепер очевидно, що юнак пропустить поїздку до Нормандії.

Поки Імбер лежав на газоні, на полі виникла напружена ситуація. Словацький голкіпер Домінік Грайф не повірив у серйозність травми і вимагав швидкого відновлення гри, що викликало обурення у центрального захисника Ліона Мусси Ніахате.

В інтерв'ю Canal+ Ніахате пояснив ситуацію: "Він був надзвичайно розлючений. Спочатку я навіть не розумів, що він говорить. Він думав, що Ремі не так сильно боляче, і просив мене сказати йому швидко встати. Я відповів йому, щоб він трохи почекав, бо бачив, що Ремі справді боляче — і він дійсно покинув поле", — пояснив гравець.

Матч-відповідь Сельта — Ліон, відбудеться 19 березня, стартовий свисток о 19:45.