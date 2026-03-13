Ліга Європи

Головний тренер Лісників нарікає на змарновані моменти та сильний дощ після того, як його команда завдала 22 удари по воротах, але сенсаційно поступилася Мідтьюлланну у Лізі Європи.

Ноттінгем Форест зазнав прикрої домашньої поразки від данського Мідтьюлланна з рахунком 0:1 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Доля зустрічі вирішилася наприкінці гри, коли точний удар головою Чо Ге Сона приніс гостям несподівану перемогу.

Головною проблемою англійського клубу знову стала катастрофічна нереалізація гольових моментів, яка вже перетворюється на тривожну тенденцію. Цифри цього матчу та останніх домашніх ігор команди Вітора Перейри виглядають парадоксально:

22 удари по воротах завдали гравці Ноттінгема лише за цей вечір, не забивши жодного м'яча. 88 ударів здійснила команда у своїх останніх чотирьох домашніх поєдинках. 1 гол — саме стільки разів м'яч побував у сітці воріт суперників за ці чотири матчі на власному полі.

Головний тренер Лісників Вітор Перейра після матчу не приховував свого розпачу в інтерв'ю для TNT Sports. На його думку, підсумковий результат абсолютно не відображає того, що відбувалося на полі.

"Це важко пояснити. Ми створюємо так багато моментів... Навіть якби ми зіграли внічию, на мою думку, це було б несправедливо. У них було два моменти, і вони забили гол. У нас було достатньо часу та якостей, щоб виграти гру. Ми робили все, щоб забити. Ми робили абсолютно все, але просто не забивали", — заявив португальський фахівець.

Перейра також дорікнув супернику за надто обережний стиль гри: "Я дуже розчарований. Вони приїхали сюди, щоб зіграти внічию, але виграли матч", — додав він.

Окрім закритої гри гостей та власної марнотратності, тренер Ноттінгема знайшов ще одну причину невдачі — погодні умови. За словами Перейри, злива почалася в найгірший для його команди момент.

"Навіть дощ зіграв проти нас! Найкращий момент, коли ми граємо, створюємо тиск, коли динаміка хороша — і починається дощ. Через нього було важко грати", — поскаржився наставник.

Попри емоційне виснаження після такої гри, Перейра намагається дивитися у майбутнє з надією: "Тепер час відновлюватися морально. Потрібно зберігати дух і виходити на матч-відповідь із настроєм на перемогу. Побачимо", — резюмував Вітор.

Матч відповідь, Мідтьюлланн — Ноттінгем Форест відбудеться 19 березня, стартовий свисток о 19:45.