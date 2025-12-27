Football.ua представляє прев'ю матчу 18-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 27 грудня та розпочнеться о 19:30.
Челсі - Астон Вілла, Getty Images
27 грудня 2025, 08:20
У центральному матчі 18-го туру англійської Прем’єр-ліги на Стемфорд Брідж зійдуться Челсі та Астон Вілла — команди, які безпосередньо ведуть боротьбу за місця в зоні Ліги чемпіонів. Лондонці підходять до зустрічі в статусі четвертої команди таблиці, тоді як бірмінгемці займають третю сходинку й мають солідний семиочковий відрив напередодні вихідних. Різдвяний футбол обіцяє напружене протистояння з високими ставками.
ЧЕЛСІ — АСТОН ВІЛЛА
СУБОТА, 27 ГРУДНЯ, 19:30 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Команда Енцо Марески переживає непростий відрізок сезону. Після гучної перемоги над Барселоною в Лізі чемпіонів лондонці втратили стабільність у чемпіонаті, здобувши лише одну перемогу в останніх п’яти турах. Втім, характер Челсі продемонстрував у попередньому матчі проти Ньюкасла, коли "сині" відігралися з 0:2 і врятували нічию на Сент-Джеймс Парк.
Однією з проблем залишається реалізація моментів — жоден гравець не став стабільним бомбардиром чи незамінним лідером. Найкращі снайпери команди в лізі мають лише по п’ять голів. Водночас позитивом для господарів є повернення до строю Естевана та Ліама Делапа, а також набір форми головної зірки команди Коулом Палмером, який знову починає відігравати ключову роль у фінальній третині поля.
Команда Унаї Емері приїжджає до Лондона в розкішному стані. Астон Вілла виграла десять матчів поспіль у всіх турнірах і знаходиться за крок від повторення клубного рекорду, встановленого ще на початку ХХ століття. У чемпіонаті "леви" мають серію з семи перемог, демонструючи впевнену, зрілу та результативну гру.
Головною рушійною силою команди став Морган Роджерс, який у матчі проти Манчестер Юнайтед оформив дубль і продовжує збирати результативні дії з неймовірною регулярністю. Його зв’язка з Оллі Воткінсом виглядає однією з найнебезпечніших у лізі. Навіть попри кадрові втрати в обороні, Вілла залишається надзвичайно організованою та ефективною, особливо в матчах проти топсуперників.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 1.85, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 4.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.75.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЧЕЛСІ : Санчес — Джеймс, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Енцо Фернандес, Галлагер — Нету, Палмер, Естеван — Жуан Педро
АСТОН ВІЛЛА : Емі Мартінес — Кеш, Конса, Лінделеф, Матсен — Камара, Онана — Макгінн, Тілеманс, Роджерс — Воткінс
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1