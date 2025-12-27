СУБОТА, 27 ГРУДНЯ, 19:30 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Енцо Марески переживає непростий відрізок сезону. Після гучної перемоги над Барселоною в Лізі чемпіонів лондонці втратили стабільність у чемпіонаті, здобувши лише одну перемогу в останніх п’яти турах. Втім, характер Челсі продемонстрував у попередньому матчі проти Ньюкасла, коли "сині" відігралися з 0:2 і врятували нічию на Сент-Джеймс Парк.

Однією з проблем залишається реалізація моментів — жоден гравець не став стабільним бомбардиром чи незамінним лідером. Найкращі снайпери команди в лізі мають лише по п’ять голів. Водночас позитивом для господарів є повернення до строю Естевана та Ліама Делапа, а також набір форми головної зірки команди Коулом Палмером, який знову починає відігравати ключову роль у фінальній третині поля.

Команда Унаї Емері приїжджає до Лондона в розкішному стані. Астон Вілла виграла десять матчів поспіль у всіх турнірах і знаходиться за крок від повторення клубного рекорду, встановленого ще на початку ХХ століття. У чемпіонаті "леви" мають серію з семи перемог, демонструючи впевнену, зрілу та результативну гру.

Головною рушійною силою команди став Морган Роджерс, який у матчі проти Манчестер Юнайтед оформив дубль і продовжує збирати результативні дії з неймовірною регулярністю. Його зв’язка з Оллі Воткінсом виглядає однією з найнебезпечніших у лізі. Навіть попри кадрові втрати в обороні, Вілла залишається надзвичайно організованою та ефективною, особливо в матчах проти топсуперників.