Англія

Наставник Манчестер Сіті пояснив, чому відпустив гравця в оренду, і висловив задоволення його успіхами на Хілл Дікінсон Стедіум.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що він у захваті від того, як Джек Гріліш "повернувся до справи" після переходу в Евертон на правах оренди.

​Англійський вінгер, який став найдорожчим британським футболістом після трансферу з Астон Вілли за 100 мільйонів фунтів, не завжди стабільно виступав на Етіхаді. Хоча Гріліш допоміг містянам здобути требл у сезоні 2022-23, згодом він почав втрачати місце в основному складі, що й призвело до рішення про зміну клубу.

​Евертон орендував гравця з правом викупу за 50 мільйонів фунтів, і цей перехід виявився вкрай вдалим. Гріліш вже встиг відзначитися чотирма асистами та одним голом у семи матчах Прем'єр-ліги за ірисок Гвардіола пояснив, що рішення відпустити Гріліша було прийнято спільно з гравцем, оскільки йому потрібна була постійна ігрова практика.

"Його вплив в Евертоні був величезним з першого дня. Він отримує хвилини, і це те, чого він хотів. Він повернувся до справжньої справи і грає в кожному матчі", — зазначив Гвардіола.

​Варто зазначити, що через умови орендної угоди Джек Гріліш не зможе взяти участь у найближчому матчі проти Манчестер Сіті на Етіхаді.