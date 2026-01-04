Іспанія

У продовженні 18 туру Ла Ліги.

Українські футболісти відіграли ключову роль у перемозі Жирони над Мальоркою (2:1).

На 25-й хвилині каталонський клуб вийшов уперед. Циганков відзначився у фірмовому стилі: Віктор отримав м’яч на правому фланзі, змістився в центр і пробив. М’яч від рук голкіпера залетів у сітку воріт.

У другому таймі гості подвоїли перевагу. Ванат вийшов віч-на-віч і заробив пенальті. Владислав упевнено реалізував одинадцятиметровий, зробивши собі подарунок на день народження.

У доданий час господарі відіграли один м’яч. Блінд сфолив у власному штрафному майданчику на Мурічі. Косовар сам виконав вирок, повернувши інтригу. Підопічні Аррасате кинулися у фінальний штурм, але гості змогли втримати перевагу. У підсумку Жирона святкує перемогу та піднімається із зони вильоту, посідаючи 16-ту сходинку.

Українські футболісти відіграли весь матч. Віктор Циганков отримав оцінку 7.7 Владислав Ванат 7.4.

Мальорка — Жирона 1:2

Голи: Мурікі, 90+1 (пен) - Циганков, 25, Ванат, 63 (пен)

Мальорка: Роман — Маффео (Льябрес, 89), Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Морланес (Маскарель, 46), Кошта (Санчес, 64) — Асано (Джозеф, 64), Дардер (Торре, 64), Вірхілі — Мурікі

Жирона: Гассаніга — Мартін, Рейс, Блінд, Морено — Циганков, Лемар (Франсес, 70), Вітсель, Мартін, Хіль (Рока Касальс, 75) — Ванат

Попередження: Кошта, Дардер — Морено