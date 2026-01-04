Англія

Керманич Манчестер Юнайтед зробив жорстку заяву після невдачі з Лідсом.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не став підбирати слів після болючої осічки в матчі проти Лідс Юнайтед (1:1).

Його післяматчевий коментар став справжнім вибухом у медіапросторі, оскільки португалець вперше відкрито розкритикував існуючу структуру управління в клубі. Основною темою виступу Аморіма стала його роль у команді. Португалець дав зрозуміти, що він не згоден бути лише фахівцем, який працює з гравцями на полі, — він прагне мати вирішальне слово у стратегічних питаннях.

Я не збираюся йти у відставку. Я не збираюся здаватися. Я виконуватиму свою роботу доти, доки сюди не прийде інша людина, щоб замінити мене. Я прийшов сюди, щоб бути менеджером, а не тренером. Це велика різниця. Якщо клуб хоче прогресувати, ми повинні змінити підхід до багатьох речей, які відбуваються за межами тренувального майданчика", — заявив Аморім.

Фахівець натякнув, що поточний склад команди та методи роботи не відповідають його баченню, а обмеження в повноваженнях заважають йому впроваджувати необхідні зміни. Невдалий результат проти Лідса лише підлив масла у вогонь. Аморім підкреслив, що для побудови переможної системи йому потрібна повна підтримка та контроль над процесами, включаючи трансферну політику.