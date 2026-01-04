НЕДІЛЯ, 4 СІЧНЯ, 19:30 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Пепа Гвардіоли підходить до недільного поєдинку з серією з шести матчів без поразок у Прем’єр-лізі, хоча останній тур і приніс несподівану (?) нічию з Сандерлендом, який регулярно створює проблеми так званим фаворитам протягом цього сезону. Той результат дозволив Арсеналу відірватися на чотири очки, тож будь-яка осічка зараз для "містян" є надто дорогою. Саме тому матч із Челсі набуває для Сіті принципового значення — перемога потрібна не лише з турнірних причин, а й для збереження психологічного тиску на лідерів.

Історія особистих зустрічей останніх років повністю на боці Манчестер Сіті. Колектив Гвардіоли не програє Челсі вже 11 матчів поспіль у всіх турнірах, а на Етіхаді лондонці не перемагали з травня 2021 року. Навіть кадрові втрати — травми Савіньйо, Ніко Гонсалеса, а також відсутність кількох гравців через Кубок Африки — не знижують очікувань від господарів. Тим паче, Родрі поступово набирає форму, а Ерлінг Голанд традиційно результативний у матчах проти "синіх" (та й проти будь-якої команди).

Для Челсі поїздка до Манчестера стала ще складнішою після шокуючої відставки Енцо Марески в перший день нового року. Попри виграні трофеї, італієць не витримав тиску через нестабільні результати та розбіжності з керівництвом: лише дві перемоги в семи останніх турах АПЛ і загалом два виграші в дев’яти матчах у всіх турнірах. На Етіхаді команду очолить тимчасовий наставник Калум Макфарлейн, для якого це стане серйозним іспитом на найвищому рівні.

Турнірна ситуація лондонців виглядає вкрай крихкою. П’яте місце в таблиці перед стартом туру ще залишає надії на топ-4, але конкуренція надзвичайно щільна, а поразка в Манчестері може відкинути команду ще нижче. Додатковим ударом стала дискваліфікація Мойзеса Кайседо, без якого центр поля виглядає вразливим. У таких умовах Челсі доведеться сподіватися на індивідуальну майстерність Коула Палмера та характер, щоб дати бій одному з головних фаворитів чемпіонату. Але чи є зараз цей характер? Питання, на яке ми отримаємо відповідь безпосередньо під час гри.