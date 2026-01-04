Football.ua представляє прев'ю матчу 20-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 4 січня та розпочнеться о 19:30.
Манчестер Сіті — Челсі, Getty Images
04 січня 2026, 08:00
Матч на Етіхад Стедіум у 20-му турі АПЛ обіцяє стати одним із центральних уікенду: Манчестер Сіті прийматиме Челсі в момент, коли обидві команди мають серйозні турнірні завдання, але підходять до гри в абсолютно різному психологічному стані. Для господарів це шанс не відпустити конкурентів у чемпіонських перегонах, а для гостей — випробування на міцність після гучних змін на тренерському містку.
МАНЧЕСТЕР СІТІ — ЧЕЛСІ
НЕДІЛЯ, 4 СІЧНЯ, 19:30 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Команда Пепа Гвардіоли підходить до недільного поєдинку з серією з шести матчів без поразок у Прем’єр-лізі, хоча останній тур і приніс несподівану (?) нічию з Сандерлендом, який регулярно створює проблеми так званим фаворитам протягом цього сезону. Той результат дозволив Арсеналу відірватися на чотири очки, тож будь-яка осічка зараз для "містян" є надто дорогою. Саме тому матч із Челсі набуває для Сіті принципового значення — перемога потрібна не лише з турнірних причин, а й для збереження психологічного тиску на лідерів.
Історія особистих зустрічей останніх років повністю на боці Манчестер Сіті. Колектив Гвардіоли не програє Челсі вже 11 матчів поспіль у всіх турнірах, а на Етіхаді лондонці не перемагали з травня 2021 року. Навіть кадрові втрати — травми Савіньйо, Ніко Гонсалеса, а також відсутність кількох гравців через Кубок Африки — не знижують очікувань від господарів. Тим паче, Родрі поступово набирає форму, а Ерлінг Голанд традиційно результативний у матчах проти "синіх" (та й проти будь-якої команди).
Для Челсі поїздка до Манчестера стала ще складнішою після шокуючої відставки Енцо Марески в перший день нового року. Попри виграні трофеї, італієць не витримав тиску через нестабільні результати та розбіжності з керівництвом: лише дві перемоги в семи останніх турах АПЛ і загалом два виграші в дев’яти матчах у всіх турнірах. На Етіхаді команду очолить тимчасовий наставник Калум Макфарлейн, для якого це стане серйозним іспитом на найвищому рівні.
Турнірна ситуація лондонців виглядає вкрай крихкою. П’яте місце в таблиці перед стартом туру ще залишає надії на топ-4, але конкуренція надзвичайно щільна, а поразка в Манчестері може відкинути команду ще нижче. Додатковим ударом стала дискваліфікація Мойзеса Кайседо, без якого центр поля виглядає вразливим. У таких умовах Челсі доведеться сподіватися на індивідуальну майстерність Коула Палмера та характер, щоб дати бій одному з головних фаворитів чемпіонату. Але чи є зараз цей характер? Питання, на яке ми отримаємо відповідь безпосередньо під час гри.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.64, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 4.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.50.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Бернарду, Родрі, Рейндерс — Шеркі, Фоден — Голанд
ЧЕЛСІ : Санчес — Ачімпонг, Фофана, Чалоба, Гюсто — Джеймс, Енцо — Педру Нету, Палмер, Гарначо — Жуан Педро
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 3:1