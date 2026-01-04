Іспанія

Маноло розлючений.

Головний тренер Еспаньйола Маноло Гонсалес висловився після поразки в «каталонському дербі» від Барселони (0:2). Його слова наводить Sport.es.



«Сподіваюся, деякі ЗМІ вибачаться за те, що заявили про розпал ситуації перед дербі на вчорашній прес-конференції, і більше не запрошуватимуть мене на інтерв'ю.

Ми мали перемогти сьогодні, йду злим. На честь суперника, вони забили перший гол, а другий застав нас зненацька у відкритій грі. Якщо ми хочемо продовжувати вдосконалюватися, маємо бути більш вимогливими до себе і йти додому злими.

Нічого не збираюся говорити про Жоана Гарсію. Що б я не сказав, вони це спотворять. Вчора вони опублікували заголовок із прес-конференції, де я намагався всіх заспокоїти, говорити якомога стриманіше. Я сказав, що Еспаньйол не слід повчати, тому що це несправедливо, а ЗМІ спотворили це, заявивши, що я розпалив пристрасті перед дербі. Вже 50 разів минулого року говорив про Жоана те, що думаю», – заявив Гонсалес.