Челсі вирвав нічию на Етіхад Стедіум

Виконуючий обов’язки головного тренера Челсі Калум Макфарлейн висловився після матчу 20 туру АПЛ з Манчестер Сіті (1:1). Його слова наводить BBC.

«Особисто для мене це було приголомшливо, наче здійснилася мрія. Пеп Гвардіола, матч АПЛ — приголомшливо!

Я справді пишаюся грою Челсі. Навіть якби ми не зрівняли рахунок, я вважаю, що хлопці виявили характер у другому таймі. Я був би щасливий у будь-якому разі. Ще краще, що ми таки зрівняли рахунок. Мені здається, команда цього заслужила. Ми готувалися до гри із бажанням перемогти.

Гвардіола — один із найкращих тренерів в історії, і, схоже, саме це стало головною темою матчу. Але я думаю, так не має бути. Головне – це гравці і те, наскільки добре вони зіграли. Справа не в мені, а у грі цих хлопців, враховуючи всі обставини», — заявив Макфарлейн.