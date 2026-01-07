СЕРЕДА, 7 СІЧНЯ, 22:15 ▪️ ТЕРФ МУР, БЕРНЛІ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Підопічні Скотта Паркера підходять до поєдинку в украй складному становищі. Поразка 0:2 від Брайтона в минулому турі продовжила безвиграшну серію Бернлі в АПЛ до 11 матчів. За цей відрізок “бордові” зазнали дев’яти поразок, а їхня турнірна ситуація стає дедалі тривожнішою — лише 12 очок після 20 турів і 19-те місце в таблиці.

Домашня форма також не додає оптимізму вболівальникам на Терф Мур: лише один набраний пункт у шести останніх матчах чемпіонату вдома. До того ж Бернлі серйозно потерпає від кадрових проблем — одразу низка ключових гравців перебуває поза грою через травми або участь у Кубку африканських націй. Утім, господарі покладають надії на можливе повернення Максима Естеве та на креатив у виконанні Джейдона Ентоні, який уже відзначився чотирма голами в поточному сезоні.

Для Манчестер Юнайтед цей виїзд стане початком нової сторінки. Після відставки Рубена Аморіма команду тимчасово очолив Даррен Флетчер, і саме на Терф Мур він дебютує в ролі головного тренера. Попри турбулентність, “червоні дияволи” залишаються шостими в таблиці, поступаючись лише трьома очками зоні Ліги чемпіонів, а отже сезон усе ще можна доводити до успішного завершення.

Очікується, що Флетчер одразу змінить тактичний малюнок, повернувшись до схеми 4-2-3-1. У складі гостей можливе повернення Бруну Фернандеша після травми, а також ставка на хорошу форму Матеуса Куньї, який забив три м’ячі в п’яти останніх матчах АПЛ. Водночас проблеми в обороні нікуди не зникли — Манчестер Юнайтед має лише два “сухі” матчі в чемпіонаті, хоча статистика проти команд із зони вильоту зазвичай грає на користь манкуніанців, якщо це не Вулвергемптон.