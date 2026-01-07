Football.ua представляє прев'ю матчу 21-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 7 січня та розпочнеться о 22:15.
Бернлі — Манчестер Юнайтед, Getty Images
07 січня 2026, 07:40
Матч 21-го туру англійської Прем’єр-ліги на Терф Мур обіцяє стати особливим одразу з кількох причин. Бернлі, який відчайдушно бореться за виживання, прийматиме Манчестер Юнайтед у момент серйозних змін у таборі гостей — “червоні дияволи” вперше зіграють після звільнення Рубена Аморіма, а команду тимчасово очолить Даррен Флетчер.
БЕРНЛІ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
СЕРЕДА, 7 СІЧНЯ, 22:15 ▪️ ТЕРФ МУР, БЕРНЛІ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Підопічні Скотта Паркера підходять до поєдинку в украй складному становищі. Поразка 0:2 від Брайтона в минулому турі продовжила безвиграшну серію Бернлі в АПЛ до 11 матчів. За цей відрізок “бордові” зазнали дев’яти поразок, а їхня турнірна ситуація стає дедалі тривожнішою — лише 12 очок після 20 турів і 19-те місце в таблиці.
Домашня форма також не додає оптимізму вболівальникам на Терф Мур: лише один набраний пункт у шести останніх матчах чемпіонату вдома. До того ж Бернлі серйозно потерпає від кадрових проблем — одразу низка ключових гравців перебуває поза грою через травми або участь у Кубку африканських націй. Утім, господарі покладають надії на можливе повернення Максима Естеве та на креатив у виконанні Джейдона Ентоні, який уже відзначився чотирма голами в поточному сезоні.
Для Манчестер Юнайтед цей виїзд стане початком нової сторінки. Після відставки Рубена Аморіма команду тимчасово очолив Даррен Флетчер, і саме на Терф Мур він дебютує в ролі головного тренера. Попри турбулентність, “червоні дияволи” залишаються шостими в таблиці, поступаючись лише трьома очками зоні Ліги чемпіонів, а отже сезон усе ще можна доводити до успішного завершення.
Очікується, що Флетчер одразу змінить тактичний малюнок, повернувшись до схеми 4-2-3-1. У складі гостей можливе повернення Бруну Фернандеша після травми, а також ставка на хорошу форму Матеуса Куньї, який забив три м’ячі в п’яти останніх матчах АПЛ. Водночас проблеми в обороні нікуди не зникли — Манчестер Юнайтед має лише два “сухі” матчі в чемпіонаті, хоча статистика проти команд із зони вильоту зазвичай грає на користь манкуніанців, якщо це не Вулвергемптон.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Даррена Флетчера. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 1.70, тоді як потенційний успіх Бернлі оцінюється показником 5.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БЕРНЛІ : Дубравка — Вокер, Екдаль, Естеве, Піреш — Угочукву, Флорентіну, Лоран — Едвардс, Броя, Ентоні
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Ламменс — Далот, Гевен, Мартінес, Шоу — Каземіро, Угарте — Доргу, Фернандеш, Кунья — Шешко
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2