Англія

Клуб зосередиться на трансферах, а не на зміні тренера.

Вест Гем наразі не планує змінювати головного тренера, попри серйозні проблеми з результатами у поточному сезоні. Як повідомляє Sky Sports News, клуб продовжує довіряти Нуну Ешпіріту Санту, незважаючи на 10-матчеву серію без перемог.

Тиск на португальського фахівця посилився після домашньої поразки 2:1 від Ноттінгем Форест, у якій кілька ключових рішень VAR були ухвалені не на користь господарів. Після цього матчу "молотобійці" залишаються на 18-му місці турнірної таблиці, перебуваючи за сім очок від виходу із зони вильоту.

У клубі визнають занепокоєння формою команди, особливо після поразок від прямих конкурентів — Вулвергемптона та Ноттінгем Форест. Водночас виступ у матчі проти Форест вважають покращенням у порівнянні з розгромною поразкою 3:0 від "вовків", які займають останню сходинку.

За інформацією Sky Sports News, основна увага клубу приділена трансферній політиці, а не питанню майбутнього Нуну Ешпіріту Санту.

Вест Гем уже розпочав роботу над посиленням складу: минулого тижня клуб підписав двох нападників — Пабло та Таті Кастельяноса, витративши на них близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Ці кроки мають допомогти команді стабілізувати результати та підтримати головного тренера в непростий період.