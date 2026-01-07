Поразка або слабка гра можуть коштувати Алонсо посади.
Хабі Алонсо, Getty Images
07 січня 2026, 23:36
Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо ризикує залишити свою посаду вже найближчими днями. Про це повідомляє As.
За даними джерела, подальша робота 43-річного іспанського спеціаліста безпосередньо пов’язана з виступом команди у Суперкубку Іспанії. Якщо Реал не зможе здобути трофей або ж не продемонструє переконливої гри, керівництво клубу може ухвалити рішення про зміну тренера.
Першим випробуванням для Алонсо стане півфінальний матч проти Атлетіко, який відбудеться 8 січня. У разі успіху мадридці вийдуть до фіналу, де зустрінуться з Барселоною, яка обіграла Атлетікз рахунком 5:0.
Саме ці матчі можуть стати визначальними для майбутнього Хабі Алонсо на тренерському містку Реала.