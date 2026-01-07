Іспанія

Поразка або слабка гра можуть коштувати Алонсо посади.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо ризикує залишити свою посаду вже найближчими днями. Про це повідомляє As.

За даними джерела, подальша робота 43-річного іспанського спеціаліста безпосередньо пов’язана з виступом команди у Суперкубку Іспанії. Якщо Реал не зможе здобути трофей або ж не продемонструє переконливої гри, керівництво клубу може ухвалити рішення про зміну тренера.

Першим випробуванням для Алонсо стане півфінальний матч проти Атлетіко, який відбудеться 8 січня. У разі успіху мадридці вийдуть до фіналу, де зустрінуться з Барселоною, яка обіграла Атлетікз рахунком 5:0.

Саме ці матчі можуть стати визначальними для майбутнього Хабі Алонсо на тренерському містку Реала.