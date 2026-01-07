Англія

Мадридський Реал не веде жодних перемовин щодо трансферу бразильця.

Інформація про можливий перехід вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора до Челсі не має нічого спільного з реальністю. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, між лондонським клубом та оточенням 25-річного футболіста не відбувається жодних переговорів: не було ані пропозицій, ані контактів щодо трансферу. Усі повідомлення про інтерес Челсі називають повністю хибними.

Зазначається, що Вінісіус Жуніор повністю зосереджений на виступах за Реал Мадрид. Питання його контракту з мадридським клубом буде розглядатися окремо та у відповідний момент.

Поточна угода бразильця з "бланкос" спливає влітку 2027 року. У цьому сезоні гравець провів 25 матчів, забив 5 голів та віддав 8 результативних передач.