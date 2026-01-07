Крайній захисник Тіно Лівраменто став однією з головних трансферних цілей лондонського Арсенала.
Тіно Лівраменто, Getty Images
Лондонський Арсенал виявив серйозний інтерес до крайнього захисника Ньюкасла Тіно Лівраменто.
За інформацією Football Transfers, футболіст став однією з пріоритетних цілей столичного клубу. Головний тренер Мікель Артета та спортивний директор Андреа Берта впевнені, що ігровий стиль гравця ідеально вписується в довгостроковий проєкт лондонців.
Наразі керівництво Арсенала вирішує, чи варто робити офіційну пропозицію вже в січні, чи краще дочекатися літнього трансферного вікна.
У поточному сезоні Лівраменто провів за "сорок" 17 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.
Раніше Ньюкасл відмовився від трансферу Траффорда через фінансові апетити гравця.