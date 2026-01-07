Англія

33-річний нападник домовився про дострокове розірвання контракту з "молотобійцями" через брак ігрової практики.

Досвідчений англійський форвард Каллум Вілсон залишить Вест Гем на правах вільного агента вже в січні. За повідомленням журналіста Піта О'Рурка, сторони досягли згоди щодо дострокового припинення співпраці, яка мала тривати до літа 2026 року.

Вілсон приєднався до лондонського клубу лише в серпні 2025 року, перейшовши з Ньюкасла безкоштовно. Проте прихід нових нападників — Пабло Феліпе та Таті Кастельяноса — суттєво обмежив його шанси на місце в основі.

За час виступів у складі "молотобійців" Вілсон провів 18 матчів, у яких відзначився чотирма забими м'ячами та одним ассистом. Наразі форвард, чия вартість оцінюється у 5 млн євро, розглядає варіанти продовження кар'єри в АПЛ.