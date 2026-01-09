Іспанія

Хабі Алонсо підтвердив приєднання французького форварда до команди в Джидді.

Головна інтрига фіналу Суперкубка Іспанії отримала новий поворот. Кіліан Мбаппе, участь якого у турнірі вважалася неможливою через травму, вирушає до Джидди, щоб приєднатися до своїх партнерів перед вирішальною битвою за трофей.

Про це офіційно повідомив головний тренер команди Хабі Алонсо одразу після завершення півфінального матчу. Наставник залишив відкритою можливість появи нападника на полі, хоча й одразу окреслив рамки:

"Йому набагато краще, він почувається добре і готовий бути поруч із товаришами по команді. Однак він не вийде в стартовому складі за жодних обставин. Все залежатиме від його самопочуття на тренуваннях та перебігу самої гри", — зазначив Алонсо, додавши з оптимізмом: "Гра буде іншою".

Ситуація з Мбаппе виглядає майже дивом медицини. Француз лікував травму коліна з середини грудня, а 30 грудня під час відкритого тренування ситуація погіршилася. Обстеження, проведене в останній день року, діагностувало розтягнення і прогнозувало відновлення терміном від двох до трьох тижнів.

Фінал відбудеться всього через 11 днів після цього невтішного вердикту лікарів, проте Кіліан вже готовий тренуватися. Присутність такої зірки на лаві запасних, навіть якщо він не готовий на 100%, безумовно, стане психологічним ударом для суперника та величезною мотивацією для його команди.

Нагадаємо, вершкові вийшли у фінал, завдяки перемозі в дербі проти Атлетіко 2:1. У вирішальній грі підопічні Алонсо зустрінуться проти свого вічного суперника — Барселони. Матч запланований на 11 січня, початок о 21:00 за київським часом.