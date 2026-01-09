Іспанія

Наставник Атлетіко підбив підсумки матчу проти Реала в Джидді.

Півфінал Суперкубка Іспанії між мадридськими грандами запам'ятався не лише грою, а й емоційною напругою.

Головний тренер матрацників Дієго Сімеоне прокоментував свій конфлікт із Вінісіусом Жуніором, який стався під час матчу. під час словесної перепалки Ель Чоло нібито кинув фразу в бік бразильця: "Флорентіно тебе вижене, пам’ятай, що я тобі кажу".

На післяматчевій пресконференції аргентинець вирішив не підтверджувати, але й не спростовувати ці слова, обравши тактику ухиляння:"Я не пам’ятаю, у мене погана пам’ять", — лаконічно відповів Сімеоне.

Щодо самої природи конфлікту, наставник додав, що дотримується старого футбольного кодексу: "Те, що відбувається на полі, ще з дитинства, залишається там, нема чого коментувати", — наголосив наствник.

Аналізуючи гру, Сімеоне визнав клас суперника, особливо відзначивши гол Феде Вальверде та сейви Тібо Куртуа, який, за його словами, вкрав голи у Сорлота та інших гравців Атлетіко.

"Ми грали так, як хотіли, створювали моменти, але нам бракувало холоднокровності у фінальній стадії. Я не можу нічого сказати своїм гравцям, окрім як привітати їх і сказати продовжувати в тому ж дусі", — підсумував тренер Атлетіко.