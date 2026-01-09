Англійський гранд визначив зіркових претендентів на посаду головного тренера після звільнення Аморіма.
Карло Анчелотті Getty Images
09 січня 2026, 11:36
Манчестер Юнайтед шукає постійного тренера на заміну Рубену Аморіму. Як повідомляє журналіст Дункан Кастелс, "червоні дияволи" включили до свого шорт-листа Карло Анчелотті та Маурісіо Почеттіно. Клуб буде готовий обговорити призначення одного з них одразу після завершення чемпіонату світу, що пройде влітку 2026 року.
Такий графік зумовлений тим, що на сьогодні Анчелотті працює зі збірною Бразилії, а Почеттіно є головним тренером збірної США. Обидві команди братимуть участь у ЧС-2026, тому фахівці не зможуть залишити свої посади раніше липня.
Раніше, у 2015 році, Карло Анчелотті вже згадував про своє бажання попрацювати на Олд Траффорд у майбутньому. Манчестер Юнайтед наразі вивчає можливість залучення досвідчених наставників, щоб стабілізувати результати команди у довгостроковій перспективі.
Раніше повідомлялося, що збірна Бразилії планує продовжити контракт з Анчелотті.