Англія

Англійський гранд визначив зіркових претендентів на посаду головного тренера після звільнення Аморіма.

Манчестер Юнайтед шукає постійного тренера на заміну Рубену Аморіму. Як повідомляє журналіст Дункан Кастелс, "червоні дияволи" включили до свого шорт-листа Карло Анчелотті та Маурісіо Почеттіно. Клуб буде готовий обговорити призначення одного з них одразу після завершення чемпіонату світу, що пройде влітку 2026 року.

Такий графік зумовлений тим, що на сьогодні Анчелотті працює зі збірною Бразилії, а Почеттіно є головним тренером збірної США. Обидві команди братимуть участь у ЧС-2026, тому фахівці не зможуть залишити свої посади раніше липня.

Раніше, у 2015 році, Карло Анчелотті вже згадував про своє бажання попрацювати на Олд Траффорд у майбутньому. Манчестер Юнайтед наразі вивчає можливість залучення досвідчених наставників, щоб стабілізувати результати команди у довгостроковій перспективі.

Раніше повідомлялося, що збірна Бразилії планує продовжити контракт з Анчелотті.