Англія

Переговори за останні 12 годин суттєво просунулися, а його футбольне бачення справило сильне враження на керівництво клубу.

Протягом останніх 12 годин Майкл Каррік досяг значного прогресу в перемовинах із Манчестер Юнайтед щодо можливого призначення на посаду тимчасового головного тренера, повідомляє Фабріціо Романо.

Зустріч Карріка з представниками клубу пройшла в робочому форматі. Сторони обговорили тактичні підходи та ідеї щодо управління командою.

За підсумками перемовин Каррік наразі вважається основним кандидатом на роль наставника команди на перехідний період.

Майкл Каррік уже має досвід роботи на чолі Манчестер Юнайтед. Наприкінці 2021 року він короткий час виконував обов’язки головного тренера після відходу Уле Гуннара Сульшера. Пізніше фахівець очолив Мідлсбро, де працював до свого звільнення в червні 2025 року.