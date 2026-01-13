Велика втрата для Франка.
Родріго Бентанкур, Getty images
13 січня 2026, 20:55
Лондонський Тоттенгем надовго втратив центрального півзахисника команди Родріго Бентанкура. Про це повідомляє офіційний сайт «шпор».
Зазначається, що 28-річний уругваєць переніс операцію на задній поверхні стегна. Термін відновлення орієнтовно складатиме близько трьох місяців.
Нагадаємо, що Бентанкур отримав важку травму під час матчу 21-го туру англійської Премʼєр-ліги (2:3).
Цього сезону Родріго Бентанкур відіграв за Тоттенгем 28 матчів, забив один мʼяч та віддав одну результативну передачу.