Англія

Велика втрата для Франка.

Лондонський Тоттенгем надовго втратив центрального півзахисника команди Родріго Бентанкура. Про це повідомляє офіційний сайт «шпор».

Зазначається, що 28-річний уругваєць переніс операцію на задній поверхні стегна. Термін відновлення орієнтовно складатиме близько трьох місяців.

Нагадаємо, що Бентанкур отримав важку травму під час матчу 21-го туру англійської Премʼєр-ліги (2:3).

Цього сезону Родріго Бентанкур відіграв за Тоттенгем 28 матчів, забив один мʼяч та віддав одну результативну передачу.