Іспанія

Чергова заява очільника Ла Ліги.

Президент іспанської Ла Ліги Хавʼєр Тебас висловився щодо прогресу чемпіонату Іспанії. Його слова наводить AS.

«Виторг Ла Ліги з 2027 по 2032 рік перевищить 6,135 мільярда євро – на 9% більше, ніж очікувалося, – після продовження контракту з мовниками ще на п'ять сезонів.

Ми єдина ліга, яка зростає. У нас нижчий дохід на одну людину і менше людей, ніж у наших конкурентів, це означає, що у нас менше аудіовізуальних пристроїв і досягти того ж рівня доходів неможливо, але ми єдина ліга, яка має зростання доходів від прав на трансляцію.

Більшість клубів та гравців не змагаються на міжнародному рівні. Чемпіонати Нідерландів, Австрії, Швейцарії не структуровані. Це призвело до того, що вони втрачають права на показ. Те саме може статися і з нами, ось чому нам потрібні середньострокові стратегії. Ці ліги втрачають інтерес глядачів», – сказав Тебас.