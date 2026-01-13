Англія

Фінт угорця біля власних воріт призвів до гола Барнслі.

Лівий захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон прокоментував епізод з помилкою Домініка Собослая у матчі третього раунду Кубка Англії проти Барнслі, яка завершилася пропущеним голом.

Слова шотландського футболіста наводить ESPN:

"Чи дозволило це супернику повернутись у гру? Це ще м’яко кажучи! Дуже прикро, що перед цим він здійснив ривок на 60 метрів, зірвав овації – це могло закрутити голову.

Такі голи пропускати неприпустимо, і Домінік це розуміє. У нього був провал концентрації. І, гадаю, Гіоргі (Мамардашвілі, – прим. ред.) теж був не в захваті від цього", – заявив Робертсон.

Інцидент стався наприкінці першого тайму за комфортної переваги Ліверпуля з рахунком 2:0. Собослай перехопив м’яч у власному штрафному майданчику за кілька метрів від лінії воріт і під тиском суперника спробував віддати передачу п’ятою.

Помилкою скористався півзахисник Барнслі Адам Філліпс — вихованець академії Ліверпуля, який перехопив м’яч і скоротив відставання в рахунку.

Попри цю помилку, мерсисайдців провели матч до перемоги та вийшли до четвертого раунду Кубка Англії, де зіграють проти Брайтона.