Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками після виходу до наступного раунду турніру.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/32 фіналу Кубку Англії проти Барнслі (4:1).

"Гарна перемога. Справа не лише у грі, а в результаті. Ми хотіли пройти до наступного раунду, і ми це зробили. Чотири гарні голи. Удари з-за меж штрафного майданчика — не завжди легко пробити оборону суперника, для будь-якої команди у світі, але точно не для нас. У нас є кілька способів забити — стандартні положення, удари з-за меж штрафного майданчика, виходи віч-на-віч. Сьогодні ми побачили удар з-за меж штрафного майданчика і вихід віч-на-віч від Фрімпонга. І зрештою, третім голом ми побачили індивідуальну майстерність Кертіса, Юго та Флоріана, яка призвела до гарного голу. Так що так, ми забили кілька гарних голів.

Пропущений гол, коли ти ведеш 2:0, не допомагає. Зазвичай, коли ти ведеш 2:0, суперник вже майже готовий змиритися, особливо якщо ти продовжуєш атакувати і багато володієш м'ячем. Тоді команди, як правило, думають: "Ми програємо 0:2 і майже не торкалися м'яча" і, ймовірно, не так агресивно захищаються, а ти можеш забити третій та четвертий голи. Але якщо ти пропускаєш легкий гол, що ми робили вже багато разів цього сезону, то це сильно змінює настрій суперника. Так що це безумовно не допомагає. Навіть цього вечора ми можемо спостерігати багато повторень того, що ми бачили вже багато разів цього сезону.

Для будь-якої команди дуже важливо мати сильний склад. Ми бачили це у матчі проти Арсеналу, коли суперник зробив п'ять замін. Сьогодні я трохи змінив склад. По-перше, тому що ми дуже серйозно ставимося до цього турніру, а по-друге, тому що я не мав можливості провести 11 замін. Я міг би, але тоді мені довелося б враховувати гравців U-21 та U-18. Нам потрібно було багато гравців основного складу, щоб виграти цей матч, тому я не вважаю це компліментом самому собі, але думаю, що ухвалив правильне рішення, випустивши їх на поле. У мене не було іншої можливості, хоча я міг би випустити чотирьох або п'яти гравців із U-21, але я вирішив цього не робити", — наводить слова Слота прес-служба клубу.

