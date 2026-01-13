Іспанія

Досвідчений фахівець повертається до роботи з основним складом.

Після призначення на посаду головного тренера Реала Альваро Арбелоа ухвалив своє перше важливе кадрове рішення – повернення Антоніо Пінтуса до щоденної роботи з основною командою.

63-річний італієць знову відповідатиме за фізичну підготовку футболістів, які в останні місяці демонстрували ознаки втоми. Саме проблеми з "фізикою" заважали Хабі Алонсо реалізувати свій ігровий стиль.

Пінтус під керівництвом якого Реал виграв три Ліги чемпіонів за Зідана та два головних єврокубки за Анчелотті, користується повною довірою президента клубу Флорентіно Переса і вважається ключовою фігурою нового етапу команди.