Англія

Тренер Манчестер Сіті чекає на повернення Мармуша, щоб надати відпочинок своєму головному бомбардиру.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола після перемоги над Ньюкаслом (2:0) у Кубку ліги заявив, що Ерлінг Голанд потребує відпочинку. Норвежець відіграв увесь матч, але не записав на свій рахунок жодного гола чи асисту. За словами тренера, фізичний стан форварда викликає занепокоєння через накопичену втому.

"Сподіваюся на швидке повернення Омара Мармуша. Нам потрібно дати Голанду можливість перепочити, адже він сильно виснажений", — сказав Гвардіола.

Наразі єгипетський нападник "містян" Мармуш перебуває в розташуванні своєї національної збірної.

Сьогодні збірна Єгипту змагатиметься за вихід у фінал Кубка Африки в матчі проти Сенегалу.