Італія

У футболіста "нерадзуррі" м'язова травма.

Півзахисник міланського Інтеру Хакан Чалханоглу не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Після медичного обстеження у 31-річного турка виявили розтягнення камбалоподібного м'яза лівої ноги.

За прогнозами ЗМІ, футболіст пропустить близько трьох тижнів.

Таким чином, Хакан пропустить не лише найближчі матчі Серії А, а й не допоможе "нерадзуррі" у поєдинках Ліги чемпіонів проти Арсеналу та дортмундської Боруссії, які відбудуться у січні.

Цього сезону Чалханоглу провів 22 матчі, в яких забив вісім голів та віддав чотири гольові передачі.