Півзахисник Динамо розповів про плани на найближчі дні.

Віталій Буяльський після традиційного медичного обстеження, що передує виїзду на зимові збори, розповів про плани на найближчі дні.

"Звісно, я сумував за роботою, футболом, адже пропустив багато часу через травму та не міг тренуватися. Тому дуже радий, що ми вийшли з відпустки, розпочнемо набирати форму та готуватися до другої частини сезону.

Тренування будуть проходити в залі через морози в Україні? Пам’ятаю, раніше були зими з морозом, але без снігу, тому ми могли тренуватися. На базі Динамо вмикали підігрів поля й усе було нормально. А з такою великою кількістю снігу, як зараз, ми ще не стикалися, тому працюватимемо лише в залі.

Які цілі на зимові збори? Чим досвідченішим стаєш, краще розумієш свій організм та що тобі потрібно, щоб добре провести другу частину чемпіонату: як потрібно тренуватися, де зробити більше бігової роботи, у яких компонентах додати. Хороші очікування, це буде наш перший збір разом з новим тренером і його штабом. Головне, щоб не було травм", – поділився Буяльський у коментарі прес-службі Динамо.

