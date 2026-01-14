Англія

Каталонці запропонують англійському нападнику угоду на чотири роки.

Барселона готує повноцінний контракт для Маркуса Рашфорда, про що інформує інсайдер Ніколо Скіра. Клуб має намір викупити футболіста за 30 мільйонів євро, скориставшись правом, прописаним у договорі з Манчестер Юнайтед. Повідомляється, що нова трудова угода зв'яже гравця з Барселоною до 2030 року.

Від моменту свого літнього переходу на правах оренди Рашфорд встиг зіграти за "синьо-гранатових" 27 поєдинків. За цей час він відзначився сімома голами та зробив 11 результативних пасів, ставши одним із кращих асистентів команди.

На сьогодні Барселона впевнено лідирує в іспанській Прімері, випереджаючи найближчих переслідувачів на чотири пункта.

