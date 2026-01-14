Каталонці запропонують англійському нападнику угоду на чотири роки.
Маркус Рашфорд, Getty Images
14 січня 2026, 13:39
Барселона готує повноцінний контракт для Маркуса Рашфорда, про що інформує інсайдер Ніколо Скіра. Клуб має намір викупити футболіста за 30 мільйонів євро, скориставшись правом, прописаним у договорі з Манчестер Юнайтед. Повідомляється, що нова трудова угода зв'яже гравця з Барселоною до 2030 року.
Від моменту свого літнього переходу на правах оренди Рашфорд встиг зіграти за "синьо-гранатових" 27 поєдинків. За цей час він відзначився сімома голами та зробив 11 результативних пасів, ставши одним із кращих асистентів команди.
На сьогодні Барселона впевнено лідирує в іспанській Прімері, випереджаючи найближчих переслідувачів на чотири пункта.
